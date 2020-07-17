Афанасіїв день або Місяцеве свято. Фото: Фотошпалери

https://racurs.ua/ua/n141281-18-lypnya-vidznachaut-narodne-svyato-afanasiyiv-den.html

Ракурс

18 липня відзначається народне свято — Афанасіїв день. Цей день ще називають Місяцевим святом.

Цього дня вшановують пам’ять преподобного Афанасія Афонського, який народився у Трапезунді й рано залишився сиротою. Його виховувала черниця, і Афанасій так сильно полюбив її, що прагнув в усьому наслідувати.

Особливо це стосувалося чернечого життя, молитов та постів. Він прийняв обітницю мовчання і оселився у келії недалеко від монастиря. Часто Афанасію доводилося боротися із бісами, які намагалися розворушити у ньому почуття ненависті до навколишнього світу.

Одного разу Афанасій засумнівався у вірі, але вирішив рівно рік витерпіти, а потім скоритися долі. Раптово останнього дня терміну з неба пролилося яскраве світло, і гріховні помисли Афанасія розсіялися. Після цього до його келії стали приходити паломники, які хотіли звернутися до ченця за допомогою чи порадою. Ходили чутки, що Афанасію кілька разів являлась навіть сама Богородиця.

На Афанасія відзначали Місяцеве свято і проводили обряди, пов’язані з цим небесним світилом. Вважалося, що місяць святкує свій день народження саме 18 липня. Якщо ввечері цього дня місяць «грає", перебігає з місця на місце, або змінює свій колір та ховається за хмари, то треба чекати хорошого врожаю. Якщо місяць світить ясно, осінь буде сухою і теплою.

Прикмети на Афанасіїв день:

якщо місяць видно на небі, то можна очікувати хорошого врожаю;

якщо на небі жовті хмари, що скоро буде дощ;

якщо місяць здається туманним і великим, то найближчим часом погода зіпсується;

якщо місяць білий і блискучий, то буде холодно, але без дощів;

якщо місяць зеленуватий, то скоро можна очікувати опадів.

Традиції на Місяцеве свято

Наші предки цього вечора виходили на вулицю і спостерігали за місяцем. День вважався чоловічим святом місяця. Коли темніло, люди похилого віку виводили молодих хлопців на вулицю «дивитися, як грає місяць, сили чоловічі збирати». Люди просили у місяця подарувати їм здоров’я, щастя та благополуччя.

Якщо місяць перебував у стадії росту, то просили любові та грошей. На спадаючий місяць знімали порчу і очищали організм. Якщо місяць був повним, то проводили ритуали на виконання заповітного бажання.

Цей день в історії

18 червня відбувалися такі події:

у 1870 році прийнято догмат про непогрішимість Папи Римського;

у 1968 році зареєстрована компанія NM Electronics, яку незабаром перейменували в Intel;

у 1985 році створено перший «Тетріс».

Цього дня народилися: