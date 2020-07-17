Майк Тайсон. Фото: FightTime

https://racurs.ua/ua/n141280-mayk-tayson-vyklykav-na-poiedynok-bilu-akulu-video.html

Ракурс

Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу, проведе поєдинок з … білою акулою. Протистояння боксера і лютого морського хижака повинно відбутися у рамках передачі Shark Week на телеканалі Discovery, яка вийде 9 серпня.

Про це повідомляється в анонсі програми, опублікованому в Twitter.

Формат цього незвичайного поєдинку тримається у секреті, але боксер заявив, що бій з акулою для нього повинен стати своєрідною розминкою перед поверненням на ринг.

Тайсон трохи боїться повертатися в бокс у 54-річному віці, тому бій з акулою повинен допомогти йому подолати свої страхи і зрозуміти, що йому це під силу.

Днями Тайсон показав своє тренування і фанати боксера були вражені його фізичною формою. У відеоролику Тайсон відпрацьовував удари і продемонстрував швидкість і силу роботи рук.