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Ракурс
Майк Тайсон. Фото: FightTime

Майк Тайсон викликав на поєдинок білу акулу (ВІДЕО)

17 лип 2020, 20:59
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Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу, проведе поєдинок з … білою акулою. Протистояння боксера і лютого морського хижака повинно відбутися у рамках передачі Shark Week на телеканалі Discovery, яка вийде 9 серпня.

Про це повідомляється в анонсі програми, опублікованому в Twitter.

Формат цього незвичайного поєдинку тримається у секреті, але боксер заявив, що бій з акулою для нього повинен стати своєрідною розминкою перед поверненням на ринг.

Тайсон трохи боїться повертатися в бокс у 54-річному віці, тому бій з акулою повинен допомогти йому подолати свої страхи і зрозуміти, що йому це під силу.


Днями Тайсон показав своє тренування і фанати боксера були вражені його фізичною формою. У відеоролику Тайсон відпрацьовував удари і продемонстрував швидкість і силу роботи рук.

Джерело: Ракурс


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