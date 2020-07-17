Літак Ryanair приземлився в Осло після повідомлення про бомбу

Літак Ryanair. Фото: aex.ru

https://racurs.ua/ua/n141279-litak-ryanair-pryzemlyvsya-v-oslo-pislya-povidomlennya-pro-bombu.html

Ракурс

Літак авіакомпанії Ryanair зміг без проблем приземлитися в аеропорту Осло після того, як була знайдена записка про загрозу вибуху бомби, закладеної на борту. На борту літака, що слідував із Лондона до Осло, перебували 142 пасажири.

До аеропорту після повідомлення про замінування літак супроводжували винищувачі F-16 Збройних сил Данії, повідомляє норвезьке агентство NRK.

Для пошуку бомби було залучено близько 25 поліцейських. Під час обшуку літака пасажири сиділи в салоні з піднятими руками. Потім усіх евакуювали.

Поліція затримала 51-річного британського громадянина, якого підозрюють у причетності до загрози вибуху. Підозрюваний є пасажиром і перебував на борту літака.

Пошуки бомби не дали результатів. Ніякого вибухового пристрою на борту літака виявлено не було, повідомляє «Евродайджест», посилаючись на інформацію норвезької газети VG.

Як раніше писав «Ракурс», у Росії літаку компанії S7, що виконував авіарейс Новосибірськ — Москва, довелося різко змінити курс на 90° і піти на екстрену посадку в аеропорту «Перм» через анонімне повідомлення про бомбу на борту.