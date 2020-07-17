Самолет Ryanair приземлился в Осло после сообщения о бомбе

Самолет Ryanair. Фото: aex.ru

https://racurs.ua/n141279-samolet-ryanair-prizemlilsya-v-oslo-posle-soobscheniya-o-bombe.html

Ракурс

Самолет авиакомпании Ryanair смог благополучно приземлиться в аэропорту Осло после того, как была найдена записка об угрозе взрыва бомбы, заложенной на борту. На борту самолета, следовавшего с Лондона в Осло, находились 142 пассажира.

До аэропорта после сообщения о заминировании самолет сопровождали истребители F-16 Вооруженных сил Дании, сообщает норвежское агентство NRK.

Для поиска бомбы были привлечены около 25 полицейских. Во время обыска самолета пассажиры сидели в салоне с поднятыми руками. Затем всех эвакуировали.

Полиция задержала 51-летнего британского гражданина, которого подозревают в причастности к угрозе взрыва. Подозреваемый является пассажиром и находился на борту самолета.

Поиски бомбы не дали результатов. Никакого взрывного устройства на борту самолета обнаружено не было, сообщает «Евродайджест», ссылаясь на информацию норвежской газеты VG.

Как ранее писал «Ракурс», в России самолету компании S7, совершавшему авиарейс Новосибирск — Москва, пришлось резко сменить курс на 90° и пойти на экстренную посадку в аэропорту «Пермь"из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.