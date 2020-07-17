Майк Тайсон. Фото: FightTime

https://racurs.ua/n141280-mayk-tayson-vyzval-na-poedinok-beluu-akulu-video.html

Ракурс

Майк Тайсон, бывший чемпион мира по боксу, проведет поединок с… белой акулой. Противостояние боксера и свирепого морского хищника должно состояться в рамках передачи Shark Week на телеканале Discovery, которая выйдет 9 августа.

Об этом сообщается в анонсе программы, опубликованном в Twitter.

Формат этого необычного поединка держится в секрете, но боксер заявил, что бой с акулой для него должен стать своеобразной разминкой перед возвращением на ринг.

Тайсон немного боится возвращаться в бокс в 54-летнем возрасте, поэтому бой с акулой должен помочь ему преодолеть свои страхи и понять, что ему это под силу.

На днях Тайсон показал свою тренировку и фанаты боксера были поражены его физической формой. В видеоролике Тайсон отрабатывал удары и продемонстрировал скорость и силу работы рук.