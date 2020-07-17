Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Майк Тайсон. Фото: FightTime

Майк Тайсон вызвал на поединок белую акулу (ВИДЕО)

17 июл 2020, 20:59
999

Майк Тайсон, бывший чемпион мира по боксу, проведет поединок с… белой акулой. Противостояние боксера и свирепого морского хищника должно состояться в рамках передачи Shark Week на телеканале Discovery, которая выйдет 9 августа.

Об этом сообщается в анонсе программы, опубликованном в Twitter.

Формат этого необычного поединка держится в секрете, но боксер заявил, что бой с акулой для него должен стать своеобразной разминкой перед возвращением на ринг.

Тайсон немного боится возвращаться в бокс в 54-летнем возрасте, поэтому бой с акулой должен помочь ему преодолеть свои страхи и понять, что ему это под силу.


На днях Тайсон показал свою тренировку и фанаты боксера были поражены его физической формой. В видеоролике Тайсон отрабатывал удары и продемонстрировал скорость и силу работы рук.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров