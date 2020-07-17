Афанасьев день или Месяцев праздник. Фото: Фотообои

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18 июля отмечается народный праздник — Афанасьев день. Этот день еще называют Месяцев праздник.

В этот праздник чтут память преподобного Афанасия Афонского, который родился в Трапезунде и довольно рано остался сиротой. Его воспитывала монахиня, и Афанасий так сильно полюбил ее, что стремился во всем подражать.

Особенно это касалось монашеской жизни, молитв, постов. Он принял обет безмолвия и поселился в кельи недалеко от монастыря. Часто отшельнику приходилось бороться с бесами, которые пытались расшевелить в нем чувство ненависти к окружающему миру.

Однажды Афанасий засомневался в вере, но решил ровно год вытерпеть, а затем покориться судьбе. Внезапно в последний день срока с неба пролился яркий свет, и греховные помыслы Афанасия рассеялись. После этого в его келью стали приходить паломники, которые хотели обратиться к монаху за помощью или советом. Предание гласит, что Афанасию несколько раз являлась даже сама Богородица.

На Афанасия отмечали Месяцев праздник и проводили обряды, связанные с этим небесным светилом. Считалось, что месяц празднует свой день рождения именно 18 июля. Если вечером в этот день луна «играет», перебегает с места на место, или изменяет свой цвет и прячется за облака, то надо ждать хорошего урожая. Если луна светит ясно, осень будет сухой и теплой.

Приметы на Афанасьев день:

если луну видно на небе, то можно ожидать хорошего урожая;

если на небе желтые облака, что скоро будет дождь;

если луна кажется туманной и большой, то в ближайшее время погода испортится;

если луна белая и блестящая, то будет холодно, но без дождей;

если луна зеленоватая, то скоро можно ждать осадков.

Традиции на Месяцев праздник

Наши предки в этот вечер выходили на улицу и наблюдали за луной. День считался мужским праздником месяца. Когда темнело, старики выводили молодых парней на улицу «смотреть, как играет месяц, силы мужские собирать». Люди просили у луны подарить им здоровье, счастье и благополучие.

Если луна находилась в стадии роста, то читали заговоры для привлечения любви и денег. На нисходящую луну снимали порчу и очищали организм. А в полнолуние проводили ритуалы на исполнение заветного желания.

Этот день в истории

18 июня происходили такие события:

в 1870 году принят догмат о непогрешимости Папы Римского;

в 1968 году зарегистрирована компания NM Electronics, которую вскоре переименовали в Intel;

в 1985 году создан первый «Тетрис».

В этот день родились: