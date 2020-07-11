Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Вибух у Полтаві. Фото: tsn.ua

Вибухи пролунали на двох ринках у Полтаві (ФОТО)

11 лип 2020, 15:14
999

У Полтаві відразу на двох ринках прогриміли вибухи.

Сьогодні, 11 липня, очевидці повідомили до Полтавського відділу поліції про вибух на ринку «Мотель». Близько 10.00 в одному з кафе невідомий чоловік кинув пакет, який вибухнув. Попередньо встановлено, що це була петарда. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Крім того, сьогодні вибух прогримів на вулиці Зигіна. У приміщення кафе, яке розташоване на місцевому ринку, невідомий кинув петарду.

На щастя, ніхто внаслідок вибухів не постраждав. Були пошкоджені меблі в закладах харчування. На місці працювала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Вибух у Полтаві. Фото: Нацполіція


Вибух у Полтаві. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 3 липня в Полтаві в офіс політсили «Опозиційна платформа — За життя» невідома особа кинула гранату. Внаслідок вибуху постраждала працівниця офісу.

Читайте також: Вибух гранати на Дніпропетровщині забрав життя молодого хлопця (ФОТО)

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter


.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿