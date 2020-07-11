Вибух у Полтаві. Фото: tsn.ua

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У Полтаві відразу на двох ринках прогриміли вибухи.

Сьогодні, 11 липня, очевидці повідомили до Полтавського відділу поліції про вибух на ринку «Мотель». Близько 10.00 в одному з кафе невідомий чоловік кинув пакет, який вибухнув. Попередньо встановлено, що це була петарда. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Крім того, сьогодні вибух прогримів на вулиці Зигіна. У приміщення кафе, яке розташоване на місцевому ринку, невідомий кинув петарду.

На щастя, ніхто внаслідок вибухів не постраждав. Були пошкоджені меблі в закладах харчування. На місці працювала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічної служби. Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 3 липня в Полтаві в офіс політсили «Опозиційна платформа — За життя» невідома особа кинула гранату. Внаслідок вибуху постраждала працівниця офісу.