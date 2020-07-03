В офіс ОПЗЖ у Полтаві кинули гранату, фото: Mail.ru

https://racurs.ua/ua/n140642-granatu-kynuly-v-ofis-opzj-u-poltavi-odna-ludyna-postrajdala-foto-video.html

Ракурс

У Полтаві в офіс політсили «Опозиційна платформа — За життя» невідома особа сьогодні кинула гранату.

В результаті постраждала працівниця офісу. Вона отримала ушкодження, за попередньою інформацією — легкі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Також пошкоджено меблі та стіни всередині приміщення.

Інформація про інцидент надійшла до правоохоронців близько 18.00.

На місці інциденту працюють вибухотехніки, щоб встановити, який саме вибуховий пристрій застосовувався.

Вирішується питання щодо внесення відомостей за цим інцидентом до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за ознаками ст. 15 та ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді до 15 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають.

Член парламентської акції ОПЗЖ Ілля Кива у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук, охарактеризував цей інцидент як «терористичний акт». За його словами, судячи з усього, граната була бойовою, а не шумовою.

Кива також опублікував відео, яке показує наслідки вибуху в офісі.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора у середині червня відкрив справу за статтею «державна зрада» у зв’язку зі здійсненим групою народних депутатів із ОПЗЖ візитом до Москви.