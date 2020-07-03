На першу суботу липня припадає Міжнародний день Дніпра, фото: «На Урок»

https://racurs.ua/ua/n140641-4-lypnya-vidznachaietsya-mijnarodnyy-den-dnipra-ta-den-nacpoliciyi.html

Ракурс

4 липня в цьому році відзначається Міжнародний день Дніпра — спокійної величної річки, яка займає третє місце в Європі за довжиною і площею басейну. Це неофіційне свято припадає на першу суботу липня.

День Дніпра покликаний привернути увагу громадськості до проблем, пов’язаних з раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів цієї річки.

Дніпро протікає територією трьох країн. Довжина його русла в межах України становить 981 км, в межах Білорусі — 595 км, на території Росії — 485 км.

На українській ділянці Дніпра розташовано 26 міст, зокрема й столиця України Київ.

З 2018 року в Україні 4 липня відзначається День Національної поліції. Ця дата обрана, оскільки 4 липня 2015 року перші патрульні поліцейські прийняли присягу на Софійській площі у Києві.

Також на 4 липня в Україні припадає професійне свято День судового експерта. Це свято було запроваджене у 2009 році тодішнім президентом України Віктором Ющенком «ураховуючи значення судово-експертної діяльності у забезпеченні правосуддя, захисту прав і свобод людини і громадянина».

Православна церква вшановує 4 липня пам’ять преподобних Юлія пресвітера та Юліана диякона. Це брати, які жили в V ст. н. е. Вони проповідували християнство та активно займалися будівництвом церков.

У народі 4 липня відзначають Ульянів день. Цього дня було прийнято збирати квіти липи, які як раз до цього часу розпускалися.

Народні прикмети: