4 липня відзначається Міжнародний день Дніпра та День Нацполіціїhttps://racurs.ua/ua/n140641-4-lypnya-vidznachaietsya-mijnarodnyy-den-dnipra-ta-den-nacpoliciyi.htmlРакурс
4 липня в цьому році відзначається Міжнародний день Дніпра — спокійної величної річки, яка займає третє місце в Європі за довжиною і площею басейну. Це неофіційне свято припадає на першу суботу липня.
День Дніпра покликаний привернути увагу громадськості до проблем, пов’язаних з раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів цієї річки.
Дніпро протікає територією трьох країн. Довжина його русла в межах України становить 981 км, в межах Білорусі — 595 км, на території Росії — 485 км.
На українській ділянці Дніпра розташовано 26 міст, зокрема й столиця України Київ.
З 2018 року в Україні 4 липня відзначається День Національної поліції. Ця дата обрана, оскільки 4 липня 2015 року перші патрульні поліцейські прийняли присягу на Софійській площі у Києві.
Також на 4 липня в Україні припадає професійне свято День судового експерта. Це свято було запроваджене у 2009 році тодішнім президентом України Віктором Ющенком «ураховуючи значення судово-експертної діяльності у забезпеченні правосуддя, захисту прав і свобод людини і громадянина».
Православна церква вшановує 4 липня пам’ять преподобних Юлія пресвітера та Юліана диякона. Це брати, які жили в V ст. н. е. Вони проповідували християнство та активно займалися будівництвом церков.
У народі 4 липня відзначають Ульянів день. Цього дня було прийнято збирати квіти липи, які як раз до цього часу розпускалися.
Народні прикмети:
- якщо з ранку і до полудня вітер слідує за сонцем, а після — в зворотний бік, то погода найближчими днями буде хорошою;
- якщо після дощу парно, а сонце яскраве і спекотне — до ночі ще будуть опади;
- сухі камні біля води — до дощу.