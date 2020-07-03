Співробітників ДБР відсторонили, фото: ДБР

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Ракурс

Можливу диверсію (ст. 113 Кримінального кодексу) розслідує головне слідче управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у зв’язку з нещодавнім резонансним випадком вилучення військового обладнання систем протиповітряної оборони (ППО) України.

Керівництво розташованого у Хмельницькому територіального управління ДБР, керівник слідчого підрозділу теруправління ДБР та слідчі, які причетні до цього інциденту, відсторонені від займаних посад в межах розпочатого службового розслідування, повідомляє прес-служба ДБР.

Крім того, також розпочате провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДБР та СБУ під час вилучення військового майна (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу).

Президент України Володимир Зеленський сьогодні висловив глибоке занепокоєння інцидентом щодо вилучення обладнання української ППО, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Він доручив керівництву СБУ та ДБР негайно надати відповідну правову оцінку цим діям своїх співробітників.

Ситуацію з цього питання беру під особистий контроль, — додав президент.

Нагадаємо, вчора в командуванні повітряних сил ЗСУ заявили, що під час проведених 1 липня масових обшуків у ракетних бригадах співробітники ДБР вилучили прилади, потрібні для точного використання зенітно-ракетних комплексів.