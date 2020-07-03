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Ракурс
Сотрудников ГБР отстранили, фото: ГБР

ГБР против ГБР — из-за разоружения ПВО начато дело о «возможной диверсии»

3 июл 2020, 21:41
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Возможную диверсию (ст. 113 Уголовного кодекса) расследует главное следственное управление Государственного бюро расследований (ГБР) в связи с недавним резонансным случаем изъятия военного оборудования систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Руководство расположенного в Хмельницком территориального управления ГБР, руководитель следственного подразделения теруправления ГБР и следователи, причастные к этому инциденту, отстранены от занимаемых должностей в рамках начатого служебного расследования, сообщает пресс-служба ГБР.

Кроме того, также начато производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса).

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня выразил глубокую обеспокоенность инцидентом с изъятием оборудования украинского ПВО, сообщает прес-служба Офиса президента.

Он поручил руководству СБУ и ГБР немедленно предоставить соответствующую правовую оценку этим действиям своих сотрудников.


Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль, — добавил президент.

Напомним, вчера в командовании воздушных сил ВСУ заявили, что в ходе проведенных 1 июля массовых обысков в ракетных бригадах сотрудники ГБР изъяли приборы, необходимые для точного использования зенитно-ракетных комплексов.

Источник: Ракурс


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