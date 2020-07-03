На первую субботу июля приходится Международный день Днепра, фото: «На Урок»»

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4 июля в этом году отмечается Международный день Днепра — спокойной величественной реки, которая занимает третье место в Европе по длине и площади бассейна. Этот неофициальный праздник приходится на первую субботу июля.

День Днепра призван привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с рациональным использованием, охраной и воспроизводством водных ресурсов этой реки.

Днепр протекает по территории трех стран. Длина его русла в пределах Украины составляет 981 км, в пределах Беларуси — 595 км, на территории России — 485 км.

На украинском участке Днепра расположены 26 городов, в том числе и столица Украины Киев.

С 2018 года в Украине 4 июля отмечается День Национальной полиции. Эта дата выбрана, поскольку 4 июля 2015 года первые патрульные полицейские приняли присягу на Софийской площади в Киеве.

Также на 4 июля в Украине приходится профессиональный праздник День судебного эксперта. Этот праздник был введен в 2009 году тогдашним президентом Украины Виктором Ющенко «учитывая значение судебно-экспертной деятельности в обеспечении правосудия, защиты прав и свобод человека и гражданина».

Православная церковь чтит 4 июля память святых Юлия пресвитера и Юлиана диакона. Это братья, жившие в V в. н. е. Они проповедовали христианство и активно занимались строительством церквей.

В народе 4 июля отмечают Ульянов день. В этот день было принято собирать цветы липы, которые как раз к этому времени распускались.

Народные приметы: