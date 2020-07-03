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Ракурс
В офис ОПЗЖ в Полтаве бросили гранату, фото: Mail.ru

Гранату бросили в офис ОПЗЖ в Полтаве, один человек пострадал (ФОТО, ВИДЕО)

3 июл 2020, 22:32
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В Полтаве в офис политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь» неизвестный сегодня бросил гранату.

В результате пострадала сотрудница офиса. Она получила повреждения, по предварительной информации — легкие. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Также повреждены мебель и стены внутри помещения.

Информация об инциденте поступила к правоохранителям около 18.00.

На месте инцидента работают взрывотехники, чтобы установить, какое именно взрывное устройство применялось.

Решается вопрос о внесении сведений по данному инциденту в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст. 15 и ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Член парламентской акции ОПЗЖ Илья Кива в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук, охарактеризовал этот инцидент как «террористический акт». По его словам, судя по всему, граната была боевой, а не шумовой.

Кива также опубликовал видео, которое показывает последствия взрыва в офисе.

Последствия взрыва гранаты в Полтаве, фото: Илья Кива

Последствия взрыва гранаты в Полтаве, фото: Илья Кива

Последствия взрыва гранаты в Полтаве, фото: Илья Кива

Последствия взрыва гранаты в Полтаве, фото: Илья Кива


Напомним, Офис генпрокурора в середине июня открыл дело по статье «государственная измена» в связи с совершенным группой народных депутатов из ОПЗЖ визитом в Москву.

Источник: Ракурс


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