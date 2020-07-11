Світлове шоу блискавок у небі Кентуккі потрапило на відео — новини США

https://racurs.ua/ua/n140980-parad-blyskavok-u-nebi-kentukki-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Шторм у Кентуккі потрапив на відео. Негода у штаті на півдні центральної частини США супроводжувалася низкою спалахів блискавок. Відеозапис зблизька демонстрував стихію у небі.

Захоплююче відео шторму у Кентуккі 11 липня оприлюднило у Фейсбук видання Reuters.

Зауважимо, що як повідомляють місцеві американські сайти, у Кентуккі одна особа дістала поранень після удару блискавки. Інцидент стався вчора о 16.09. Людина перебувала на даху будівлі.

Подібні світлові шоу блискавки влаштовують у Кентуккі не вперше. Раніше у 2012 та 2014 роках очевидці оприлюднювали аналогічні відео стихії.