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Ракурс
Световое шоу молний в небе Кентукки попало на видео — новости США

Парад молний в небе Кентукки попал на видео

11 июл 2020, 14:54
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Шторм в Кентукки попал на видео. Непогода в штате на юге центральной части США сопровождалась рядом вспышек молний. Видеозапись детально демонстрирует стихию в небе.

Захватывающее видео шторма в Кентукки 11 июля обнародовало в Фейсбук издание Reuters.

Отметим, что местные американские сайты сообщили, что в Кентукки один человек получил ранения после удара молнии. Инцидент произошел вчера в 16.09. Пострадавший находился на крыше здания.


Подобные световые шоу молнии устраивают в Кентукки не впервые. Ранее в 2012 и 2014 годах очевидцы обнародовали аналогичные видео стихии.

Источник: Ракурс


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