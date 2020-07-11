Когда запустят электронные больничные, рассказал Минздрав

Электронный больничный. Фото: из свободных источников

https://racurs.ua/n140978-stalo-izvestno-kogda-zapustyat-elektronnye-bolnichnye.html

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Электронные больничные запустят в тестовом режиме уже в августе, пообещали в Министерстве здравоохранения.

Сейчас систему уже тестируют в более чем 700 больницах страны. Об этом на онлайн-брифинге 11 июля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

В Минздраве ожидают отзывы от медучереждений, в которых проводят тестирование работы электронного больничного листа. Таких больниц более 700.



Степанов заявил, что обычные больничные не исчезнут в один миг — переход будет осуществляться постепенно. Бумажные больничные будут доступны какое-то время, но затем планируется полностью перейти на электронный реестр.



По его словам, использование электронных больничных позволит снизить риск фальсификации, а также сэкономить свыше 4 млрд грн в год, которые использовались на закупку бумажных больничных листов.



В Минздраве подчеркнули, что больничные будут заполняться в электронном реестре на сайте Пенсионного фонда. Верификация будет проходить при помощи электронной подписи.

Напомним, ранее мы сообщали, что закрыть больничный в Украине можно будет онлайн, заполнив электронную форму.