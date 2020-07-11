Коли запустять електронні лікарняні, розповіло МОЗ

Електронний лікарняний. Фото: з вільних джерел

https://racurs.ua/ua/n140978-stalo-vidomo-koly-zapustyat-elektronni-likarnyani.html

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Електронні лікарняні запустять у тестовому режимі вже в серпні, пообіцяли в Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ).

Зараз систему вже тестують у більш ніж 700 лікарнях країни. Про це на онлайн-брифінгу 11 липня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У МОЗ очікують відгуки від медичних закладів, в яких проводять тестування роботи електронного лікарняного листа. Таких лікарень понад 700.

Степанов заявив, що звичайні лікарняні не зникнуть в одну мить — перехід здійснюватиметься поступово. Паперові лікарняні будуть доступні якийсь час, але потім планується повністю перейти на електронний реєстр.

За його словами, використання електронних лікарняних дозволить знизити ризик фальсифікації, а також допоможе заощадити понад 4 млрд грн на рік, які використовувались на закупівлю паперових лікарняних листів.

У МОЗ наголосили, що лікарняні заповнюватимуться в електронному реєстрі на сайті Пенсійного фонду. Верифікація проходитиме за допомогою електронного підпису.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що закрити лікарняний в Україні можна буде онлайн, заповнивши електронну форму.