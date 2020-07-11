Взрывы прогремели на двух рынках в Полтаве (ФОТО)https://racurs.ua/n140981-vzryvy-progremeli-na-dvuh-rynkah-v-poltave-foto.htmlРакурс
В Полтаве сразу на двух рынках прогремели взрывы.
Сегодня, 11 июля, очевидцы сообщили в Полтавский отдел полиции о взрыве на рынке «Мотель». Около 10.00 в одном из кафе неизвестный мужчина бросил пакет, который взорвался. Предварительно установлено, что это была петарда. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.
Кроме того, сегодня взрыв прогремел на улице Зыгина. В помещение кафе, которое расположено на местном рынке, неизвестный бросил петарду.
К счастью, никто в результате взрывов не пострадал. Были повреждены мебель в заведениях питания. На месте работала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 3 июля в Полтаве в офис политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь» неизвестный бросил гранату. В результате взрыва пострадала работница офиса.