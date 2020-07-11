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Ракурс
Взрыв в Полтаве. Фото: tsn.ua

Взрывы прогремели на двух рынках в Полтаве (ФОТО)

11 июл 2020, 15:14
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В Полтаве сразу на двух рынках прогремели взрывы.

Сегодня, 11 июля, очевидцы сообщили в Полтавский отдел полиции о взрыве на рынке «Мотель». Около 10.00 в одном из кафе неизвестный мужчина бросил пакет, который взорвался. Предварительно установлено, что это была петарда. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Кроме того, сегодня взрыв прогремел на улице Зыгина. В помещение кафе, которое расположено на местном рынке, неизвестный бросил петарду.

К счастью, никто в результате взрывов не пострадал. Были повреждены мебель в заведениях питания. На месте работала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Взрыв в Полтаве. Фото: Нацполиция


Взрыв в Полтаве. Фото: Нацполиция

Напомним, 3 июля в Полтаве в офис политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь» неизвестный бросил гранату. В результате взрыва пострадала работница офиса.

Источник: Ракурс


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