Кількість постраждалих від вибуху в Києві зросла. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n141289-kilkist-postrajdalyh-vid-vybuhu-v-kyievi-zrosla.html

Ракурс

Вибух у Києві біля входу до станції метро «Шулявська» прогримів увечері 17 липня. У результаті вибуху постраждали четверо осіб. 22-річного студента довелося госпіталізувати з важкими травмами. Ще троє осіб звернулися за допомогою до лікарів.

Уточнена інформація про кількість постраждалих з’явилася на сайті Нацполіції.

Троє постраждалих після обстеження в медустановах були відправлені додому. 22-річний студент перебуває у лікарні.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції міста Києва відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство).

У рамках досудового розслідування поліцейські з’ясовують усі обставини цього інциденту та встановлюють походження предмета, що вибухнув у сміттєвій урні.

Як раніше писав «Ракурс», увечері 17 липня біля входу до станції метро «Шулявська» в Києві прогримів вибух. Вибухнув невідомий предмет у сміттєвій урні.