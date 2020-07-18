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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс
Коронавирус в Украине не отступает, количество больных снова возрослоhttps://racurs.ua/n141288-koronavirus-v-ukraine-ne-otstupaet-kolichestvo-bolnyh-snova-vozroslo.htmlРакурс
Коронавирус в Украине не хочет отступать. За последние сутки на утро 18 июля в стране подтверждено 847 новых случаев инфицирования. От осложнений погиб 21 пациент, а 756 человек излечились от недуга.
Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.
С начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились 58 тыс. 111 человек, а 30 тыс. 525 пациентов излечились от болезни.
От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 1 тыс. 477 человек.
На сегодняшний день болеют коронавирусом 26 тыс. 109 человек.
Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки, 17 июля, в Украине подтвердили 809 новых случаев заражения коронавирусом.
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