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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

Коронавирус в Украине не отступает, количество больных снова возросло

18 июл 2020, 09:45
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Коронавирус в Украине не хочет отступать. За последние сутки на утро 18 июля в стране подтверждено 847 новых случаев инфицирования. От осложнений погиб 21 пациент, а 756 человек излечились от недуга.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С начала эпидемии в Украине коронавирусом заразились 58 тыс. 111 человек, а 30 тыс. 525 пациентов излечились от болезни.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 1 тыс. 477 человек.

На сегодняшний день болеют коронавирусом 26 тыс. 109 человек.


Коронавирусная карта Украины. Фото: СНБО

Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки, 17 июля, в Украине подтвердили 809 новых случаев заражения коронавирусом.

Источник: Ракурс


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