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Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс
Коронавірус в Україні не відступає, кількість хворих знову зрослаhttps://racurs.ua/ua/n141288-koronavirus-v-ukrayini-ne-vidstupaie-kilkist-hvoryh-znovu-zrosla.htmlРакурс
Коронавірус в Україні не хоче відступати. За останню добу на ранок 18 липня у країні підтверджено 847 нових випадків інфікування. Від ускладнень загинув 21 пацієнт, а 756 осіб вилікувалися від недуги.
Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони України.
Від початку епідемії в Україні коронавірусом заразилися 58 тис. 111 осіб, а 30 тис. 525 пацієнтів вилікувалися від хвороби.
Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 тис. 477 осіб.
Наразі в Україні хворіють на коронавірус 26 тис. 109 осіб.
Як раніше писав «Ракурс», за попередню добу, 17 липня, в Україні підтвердили 809 нових випадків зараження коронавірусом.
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