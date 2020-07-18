Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n141288-koronavirus-v-ukrayini-ne-vidstupaie-kilkist-hvoryh-znovu-zrosla.html

Ракурс

Коронавірус в Україні не хоче відступати. За останню добу на ранок 18 липня у країні підтверджено 847 нових випадків інфікування. Від ускладнень загинув 21 пацієнт, а 756 осіб вилікувалися від недуги.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони України.

Від початку епідемії в Україні коронавірусом заразилися 58 тис. 111 осіб, а 30 тис. 525 пацієнтів вилікувалися від хвороби.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1 тис. 477 осіб.

Наразі в Україні хворіють на коронавірус 26 тис. 109 осіб.

Як раніше писав «Ракурс», за попередню добу, 17 липня, в Україні підтвердили 809 нових випадків зараження коронавірусом.