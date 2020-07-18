В жутком ДТП на Одесчине погибли шесть человек — фото и видео аварииhttps://racurs.ua/n141291-v-jutkom-dtp-na-odeschine-pogibli-shest-chelovek-foto-i-video-avarii.htmlРакурс
Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 18 июля, на трассе Одесса-Рени вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области. В результате аварии погибли шесть человек. Еще трое пострадавших госпитализированы.
Среди пострадавших двухлетний ребенок 2018 года рождения, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По предварительной информации, ДТП произошло около 8.00, столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и ВАЗ. Расследованием обстоятельств аварии занимаются полицейские.
Спасателям пришлось воспользоваться специальным оборудованием, чтобы достать погибших из автомобилей и смыть остатки топлива из проезжей части.
Движение автомобильного транспорта на участке дороги затруднено и контролируется работниками полиции.
Полицейские просят водителей выбирать альтернативный маршрут передвижения и учитывать дорожную ситуацию.
Как ранее писал «Ракурс», в Ужгороде участником ДТП стала карета скорой помощи. Автомобиль BMW выехал на встречную полосу и врезался в скорую помощь. В результате аварии пострадали пять человек.