У Багдаді прогриміли вибухи. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n141328-seriya-vybuhiv-progrymila-bilya-posolstva-ssha-u-bagdadi.html

Ракурс

В Іраку сталася серія вибухів біля посольства Сполучених Штатів Америки.

Два вибухи пролунали поряд із дипломатичним представництвом США в «зеленій зоні», розташованій в центрі Багдада. Третя ракета розірвалася в іншому кварталі міста. Про це повідомив телеканал Al Sumaria.

Наразі іракські силовики не змогли встановити місце запуску снарядів. Поки не повідомляється про можливі жертви атаки чи завдані матеріальні збитки.

Відомо, що ракети були випущені з зенітного ракетного комплексу «Катюша». Вибухи пролунали під час відвідування Багдада міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Нагадаємо, 13 липня на військово-морській базі в Сан-Дієго сталися вибухи з пожежею на десантному кораблі USS Bonhomme Richard. На момент пожежі на борту корабля перебувало близько 200 моряків і офіцерів. Внаслідок надзвичайної події постраждала 21 особа.