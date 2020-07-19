В Багдаде прогремели взрывы. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n141328-seriya-vzryvov-progremela-vozle-posolstva-ssha-v-bagdade.html

Ракурс

В Ираке произошла серия взрывов возле посольства Соединенных Штатов Америки.

Два взрыва прогремели рядом с дипломатическим представительством США в «зеленой зоне», расположенной в центре Багдада. Третья ракета разорвалась в другом квартале города. Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

Пока иракские силовики не смогли установить место запуска снарядов. Не сообщается о возможных жертвах атаки или нанесенных материальных убытках.

Известно, что ракеты были выпущены из зенитного ракетного комплекса «Катюша». Взрывы прозвучали во время посещения Багдада министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Напомним, 13 июля на военно-морской базе в Сан-Диего произошли взрывы с пожаром на десантном корабле USS Bonhomme Richard. На момент пожара на борту корабля находилось около 200 моряков и офицеров. В результате чрезвычайного происшествия пострадал 21 человек.