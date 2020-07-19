Стрілянина сталася в Іллінойсі. Фото: golos.ua

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Стрілянина сталася 19 липня в американському місті Пеорія в штат Іллінойс.

Збройний інцидент трапився близько 4.40 за місцевим часом. Стріляли на місцевій набережній, постріли пролунали у той момент, коли там знаходилися близько 200 осіб. Про це з посиланням на поліцію повідомило Peoria Public Radio.

За інформацією правоохоронців, стрілянина почалася, як тільки там почалася бійка. Поранення дістали 13 осіб, двох осіб у важкому стані госпіталізували. Жінка була поранена в спину, а чоловіку куля влучила в шию. Решта 11 постраждалих приїхали в медичну установу на особистому автотранспорті.

Інцидент розслідує поліція, інформація про причини стрілянини відсутня.

Нагадаємо, 8 червня у Сіетлі під час протестів чоловік в’їхав у натовп мітингувальників, після чого вийшов із машини і почав розстрілювати протестувальників.