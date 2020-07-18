Пенсіонер у Херсоні влаштував стрілянину і поранив підлітка. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n141294-vlashtuvav-strilyanynu-i-poranyv-pidlitka-pensioner-iz-hersona-foto.html

Ракурс

Стрілянина у дворі однієї із багатоповерхівок Херсона закінчилася пораненням 17-річного підлітка. Хлопця було доставлено до лікарні з кульовим пораненням шиї. Підліток вчора ввечері, 17 липня, виносив сміття, коли відчув біль у шиї.

У лікарні з шиї хлопця витягли кулю від пневматичної зброї, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Поліцейські провели огляд місця події і вирахували траєкторію кулі. На вентиляційній металевій трубі було виявлено вхідні кульові отвори, що утворилися від пристрілки пневматичної зброї.

Крім того, на землі знайшли пневматичну кулю, ідентичну тій, яку видалили з шиї потерпілого.

Після опитування жителів багатоповерхівки стало відомо, що один із мешканців нещодавно придбав оптичний приціл для пістолета.

Підозрюваним виявився 66-річний житель Херсона, який мав у власності пневматичний пістолет «Флобер». Чоловік зізнався, що того вечора він стріляв із пістолета. У якості мішені була обрана вентиляційна труба на даху будинку. Стрілець стверджує, що влучив у підлітка випадково.

Чоловікові повідомили про підозру в хуліганстві, йому може загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк до семи років. Пневматична зброя, приціл та кулі вилучено.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві на Троєщині чоловік двічі вистрілив у свого знайомого, завдавши тяжкі вогнепальні поранення у пахову зону і праве око. Стрілець і потерпілий були знайомі — останній був наставником підозрюваного на роботі, на яку той влаштувався. Причиною конфлікту стало те, що після завершення випробувального терміну чоловіка звільнили і не заплатили йому заробітну плату.