Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Пожежа в соборі Петра і Павла в Нанті. Фото: Соцмережі

Пожежа спалахнула ще в одному соборі Франції (ФОТО, ВІДЕО)

18 лип 2020, 13:05
999

Пожежа у соборі Петра і Павла, розташованому у французькому місті Нанті, спалахнула сьогодні, 18 липня, близько 7.30 за місцевим часом. Займання носило неконтрольований характер і вогонь швидко поширився будівлею.

Для ліквідації пожежі до собору було стягнуто понад 100 пожежників та 45 одиниць спецтехніки. Рятувальники гасили полум’я за допомогою пожежних сходів, повідомляє видання Le Parisien.

Пожежа в соборі Петра і Павла в Нанті. Фото: СоцмережіНаразі відомо, що пожежу вдалося локалізувати. Пожежна служба закликає людей не підходити до місця події.

Пожежа в соборі Петра і Павла в Нанті. Фото: Соцмережі

Пожежа в соборі Петра і Павла в Нанті. Фото: Соцмережі

Свідки пожежі стверджують, що у вогні знищено соборний орган. Пожежні продовжують боротьбу з вогнем і локалізують осередки займання.


Слід нагадати, що собор Петра і Павла у Нанті вже був частково зруйнований вогнем у 1972 році, коли під час ремонту даху випадково перекинули факел. Собор будувався протягом 457 років — із 1434 по 1891 рік.

Як раніше писав «Ракурс», французькі правоохоронці встановили місце, з якого почалася пожежа у Соборі Паризької Богоматері. Після перегляду безлічі знімків та відеоматеріалів поліцейські дійшли висновку, що пожежа в соборі почалася біля основи шпиля.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿