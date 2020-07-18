Пожежа в соборі Петра і Павла в Нанті. Фото: Соцмережі

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Ракурс

Пожежа у соборі Петра і Павла, розташованому у французькому місті Нанті, спалахнула сьогодні, 18 липня, близько 7.30 за місцевим часом. Займання носило неконтрольований характер і вогонь швидко поширився будівлею.

Для ліквідації пожежі до собору було стягнуто понад 100 пожежників та 45 одиниць спецтехніки. Рятувальники гасили полум’я за допомогою пожежних сходів, повідомляє видання Le Parisien.

Наразі відомо, що пожежу вдалося локалізувати. Пожежна служба закликає людей не підходити до місця події.

Свідки пожежі стверджують, що у вогні знищено соборний орган. Пожежні продовжують боротьбу з вогнем і локалізують осередки займання.

Слід нагадати, що собор Петра і Павла у Нанті вже був частково зруйнований вогнем у 1972 році, коли під час ремонту даху випадково перекинули факел. Собор будувався протягом 457 років — із 1434 по 1891 рік.

Як раніше писав «Ракурс», французькі правоохоронці встановили місце, з якого почалася пожежа у Соборі Паризької Богоматері. Після перегляду безлічі знімків та відеоматеріалів поліцейські дійшли висновку, що пожежа в соборі почалася біля основи шпиля.