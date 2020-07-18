Пожар в соборе Петра и Павла в Нанте. Фото: Соцсети

https://racurs.ua/n141293-pojar-vspyhnul-esche-v-odnom-sobore-francii-foto-video.html

Ракурс

Пожар в соборе Петра и Павла, расположенном во французском городе Нанте, вспыхнул сегодня, 18 июля, около 7.30 по местному времени. Возгорание носило неконтролируемый характер и огонь быстро распространился по зданию.

Для ликвидации пожара к собору были направлены более 100 пожарных и 45 единиц спецтехники. Спасатели гасили пламя с помощью пожарных лестниц, сообщает издание Le Parisien.

На данный момент известно, что пожар удалось локализовать. Пожарная служба призывает людей не подходить к месту происшествия.

Свидетели пожара утверждают, что в огне уничтожен соборный орган. Пожарные продолжают борьбу с огнем и локализируют очаги возгорания.

Следует напомнить, что собор Петра и Павла в Нанте уже был частично разрушен огнем в 1972 году, когда во время ремонта крыши случайно опрокинули факел. Собор строился на протяжении 457 лет — с 1434 по 1891 год.

Как ранее писал «Ракурс», французские правоохранители установили место, с которого начался пожар в Соборе Парижской Богоматери. После просмотра множества снимков и видеоматериалов полицейские пришли к выводу, что пожар в соборе начался у основания шпиля.