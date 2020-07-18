Как нельзя лечить грипп и простуду. Фото: Яррег

https://racurs.ua/n141292-kak-nelzya-lechit-gripp-i-prostudu-rasskazali-v-minzdrave-infografika.html

Ракурс

Сезонный грипп и простуда могут существенно ухудшить эпидемиологическую ситуацию в Украине, поэтому в Минздраве решили заблаговременно предупредить украинцев об ошибочных способах лечения этих болезней. В Минздраве заявили, что 64% людей ошибочно считают, что грипп и простуду нужно лечить антибиотиками.

Такое самолечение совершенно неэффективно и даже вредит здоровью, сообщает в Facebook Центр общественного здоровья.

В сообщении сказано, что антимикробные препараты применяют лишь при бактериальной инфекции.

Грипп и простуда возникают, когда микробы размножаются в организме и провоцируют воспалительную реакцию. Заболевания от устойчивых микробов трудно вылечить, а иногда вообще невозможно. Никто не может полностью избежать заражения микроорганизмами, в том числе резистентными.

В ЦОЗ советуют консультироваться с врачом и стараться предотвращать инфекционные болезни. Если иммунная система ослаблена, то лучшим способом защиты от инфекций будет вакцинация. Кроме того, следует дезинфицировать раны и царапины, а также следить за хроническими заболеваниями.

Антибиотики следует принимать только по назначению врача и не заниматься самолечением.

Как ранее писал «Ракурс», новый свиной грипп, который может перерасти в пандемию, обнаружили в Китае. По мнению ученых, штамм G4 уже заразил 10% работников китайских ферм, однако пока нет подтверждения того, что новый свиной грипп передается от человека к человеку.