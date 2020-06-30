Новый свиной грипп с потенциалом пандемии появился в Китае

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Ракурс

Новый свиной грипп, который может перерасти в пандемию, обнаружили исследователи в Китае. По словам ученых, штамм G4 уже заразил 10% работников китайских ферм, однако пока нет подтверждения того, что новый свиной грипп передается от человека к человеку.

G4 является высокоинфекционным и размножается в клетках человека. Генетически этот штамм гриппа происходит от H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году, пишет The Guardian со ссылкой на результаты исследований, обнародованных в журнале PNAS.

В течение 2011−2018 годов ученые проанализировали 30 тыс. мазков у свиней на бойнях в десяти провинциях Китая и в ветеринарной больнице. Они выделили 179 вирусов свиного гриппа. Большинство из них была нового типа, который преобладал среди парнокопытных с 2016 года.

Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний сделал вывод, что у этого вируса есть «все основные признаки очень приспособленного для заражения людей».

Ученые провели ряд экспериментов на хорьках (эти животные испытывают симптомы, подобные человеческим), которые доказали высокую инфекционность G4. Также этот штамм вируса хорошо размножается в клетках человека и вызывает у хорьков более серьезные симптомы, чем другие вирусы. Исследование также показало, что иммунитет, который человек получает в результате влияния сезонного гриппа, не обеспечивает защиту от G4.

По данным анализов крови на антитела, 10% работников китайских ферм уже переболели этим вирусом. Исследования также показали, что 4,4% населения тоже оказалось под влиянием.

Животные на фермах, с которыми люди имеют более тесный контакт, чем с дикими, могут быть источником серьезных пандемических вирусов, — отметил заведующий кафедрой ветеринарной медицины Кембриджского университета Джеймс Вуд.



Данные исследований показывают, что вирус уже передается от животных к людям, но пока нет доказательств того, что он может передаваться от человека к человеку.

Напомним, сейчас человечество переживает пандемию коронавируса, который также распространился по миру из Китая. Сейчас количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции превысило 10 млн., еще более 500 тыс. человек — погибло.