Новий свинячий грип з потенціалом пандемії виявили у Китаї

https://racurs.ua/ua/n140438-novyy-svynyachyy-gryp-z-pandemichnym-potencialom-vyyavyly-u-kytayi.html

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Новий свинячий грип, який може перерости у пандемію, виявили дослідники у Китаї. За словами вчених, штам G4 вже заразив 10% працівників китайської промисловості, однак наразі немає підтвердження того, що новий свинячий грип передається від людини до людини.

G4 є високоінфекційним та розмножується в клітинах людини. Генетично цей штам грипу походить від H1N1, який спричинив пандемію в 2009 році, пише The Guardian із посиланням на результати досліджень, оприлюднених у журналі PNAS.

Впродовж 2011−2018 років науковці дослідили 30 тис. мазків у свиней на бійнях в десятьох провінціях Китаю та у ветеринарній лікарні. Вони виділили 179 вірусів свинячого грипу. Більшість із них була нового типу, котрий переважав серед парнокопитних з 2016 року.

Китайський центр з контролю і профілактики захворювань зробив висновок, що цей вірус має «усі головні ознаки дуже пристосованого до зараження людей».

Вчені провели низку експериментів на тхорах (ці тварини відчувають симптоми, подібні до людських), які довели високу інфекційність G4. Також цей штам вірусу добре розмножується в клітинах людини та викликає у тхорів більш серйозні симптоми, аніж інші віруси. Дослідження також показало, що імунітет, який людина отримує внаслідок впливу сезонного грипу, не забезпечує захист від G4.

Згідно аналізів крові на антитіла, 10% працівників китайських ферм вже перехворіли на цей вірус. Дослідження також показали, що 4,4% населення теж опинилося під впливом.

Тварини на фермах, з якими люди мають більш тісний контакт, аніж з дикими, можуть бути джерелом значних пандемічних вірусів, — зауважив завідувач кафедри ветеринарної медицини Кембриджського університету Джеймс Вуд.



Дані досліджень вказують на те, що вірус вже передається від тварин до людей, але поки немає доказів того, що він може передаватися від людини до людини.

Нагадаємо, нині людство переживає пандемію коронавірусу, який також поширився світом з Китаю. Зараз кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції перевищила 10 млн., ще понад 500 тис. осіб — загинуло.