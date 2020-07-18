Як не слід лікувати грип та застуду. Фото: Яррег

https://racurs.ua/ua/n141292-yak-ne-slid-likuvaty-gryp-ta-zastudu-rozpovily-v-moz-infografika.html

Ракурс

Сезонний грип та застуда можуть істотно погіршити епідеміологічну ситуацію в Україні, тому в Міністерстві охорони здоров’явирішили завчасно попередити українців про помилкові способи лікування цих хвороб. У МОЗ заявили, що 64% ​​людей помилково вважають, що грип і застуду потрібно лікувати антибіотиками.

Таке самолікування абсолютно неефективне і навіть шкодить здоров’ю, повідомляє у Facebook Центр громадського здоров’я.

У повідомленні сказано, що антимікробні препарати застосовують лише для лікування бактеріальної інфекції.

Грип та застуда виникають, коли мікроби розмножуються в організмі і провокують запальну реакцію. Захворювання від стійких мікробів важко вилікувати, а іноді взагалі неможливо. Ніхто не може повністю уникнути зараження мікроорганізмами, у тому числі резистентними.

У ЦГЗ радять консультуватися із лікарем та намагатися проводити профілактику інфекційних хвороб. Якщо імунна система ослаблена, то найкращим способом захисту від інфекцій буде вакцинація. Крім того, слід дезінфікувати рани і подряпини, а також стежити за хронічними захворюваннями.

Антибіотики слід приймати тільки за призначенням лікаря і не займатися самолікуванням.

Як раніше писав «Ракурс», новий свинячий грип, який може перерости в пандемію, виявили в Китаї. На думку вчених, штам G4 вже уразив 10% працівників китайських ферм, однак поки що немає підтвердження того, що новий свинячий грип передається від людини до людини.