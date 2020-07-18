Пенсионер в Херсоне устроил стрельбу и ранил подростка. Фото: YouTube

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Ракурс

Стрельба во дворе одной из многоэтажек Херсона закончилась ранением 17-летнего подростка. Парень был доставлен в больницу с пулевым ранением шеи. Подросток вчера вечером, 17 июля, выносил мусор, когда почувствовал боль в шее.

В больнице из шеи парня извлекли пулю от пневматического оружия, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские провели осмотр места происшествия и вычислили траекторию пули. На вентиляционной металлической трубе были обнаружены входные пулевые отверстия, которые образовались от пристрелки пневматического оружия.

Кроме того, на земле нашли пневматическую пулю, идентичную той, которую удалили из шеи потерпевшего.

После опроса жителей многоэтажки стало известно, что один из жильцов недавно приобрел оптический прицел для пистолета.

Подозреваемым оказался 66-летний житель Херсона, который имел в собственности пневматический пистолет «Флобер». Мужчина признался, что в тот вечер он стрелял из пистолета. В качестве мишени была выбрана вентиляционная труба на крыше дома. Стрелок утверждает, что попал в подростка случайно.

Мужчине сообщили о подозрении в хулиганстве, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Пневматическое оружие, прицел и пули изъяты.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве на Троещине мужчина дважды выстрелил в своего знакомого, нанеся тяжелые огнестрельные ранения в паховую зону и правый глаз. Стрелок и потерпевший были знакомы — последний был наставником подозреваемого на работе, на которую тот устроился. Причиной конфликта стало то, что после завершения испытательного срока мужчину уволили и не заплатили ему заработную плату.