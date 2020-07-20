Стрілянина у Вашингтоні сталася на людній вулиці, є загиблий і поранені / Фото: Скрін

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Стрілянина у Вашингтоні сталася на людній вулиці ввечері у неділю, 19 липня. Внаслідок інциденту одна особа загинула, ще дев’ятеро дістали поранень.

Підозрювані відкрили вогонь на людній частині вулиці у кварталі Колабія Гейтс Вашингтона, — інформує канал NBC4.

Стрілянина у столиці США сталася близько 17.00 (1.00 за київським часом) на перетині 14-ої вулиці і Спрінг-роуд. Спочатку повідомлялося про вісьмох постраждалих, однак згодом рятувальники повідомили телеканалу, що внаслідок інциденту поранення дістали дев’ятеро осіб.

На Твіттер-сторінці департаменту поліції округу Колумбії наводиться опис підозрюваних у стрілянині. У заяві наголошується, що один із підозрюваних був одягнений в чорну толстовку, а інший — в сіру. Востаннє їх бачили в темно-синьому або чорному автомобілі з тонованим склом.

Нагадаємо, 19 липня стрілянина також сталася в американському місті Пеорія в штаті Іллінойс. Збройний інцидент трапився близько 4.40 за місцевим часом. Стріляли на місцевій набережній, постріли пролунали у той момент, коли там знаходилися близько 200 осіб.