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Екс-главу «Укравтодора» Новака затримали за підозрою в корупції, фото — КМУ
Затримали екс-главу «Укравтодора» Новака — чому його підозрюють у корупціїhttps://racurs.ua/ua/n141340-zatrymaly-eks-glavu-ukravtodora-novaka-chomu-yogo-pidozruut-u-korupciyi.htmlРакурс
Колишнього голову «Укравтодору» Славоміра Новака затримало Центральне антикорупційне бюро Польщі. Екс-міністра транспорту Польщі підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей.
Затримання провели за результатом спільної операції польських силовиків та НАБУ. Новака підозрюють у корупції, відмиванні грошей та керуванні організованою злочинною групою.
Йому планують висунути шість звинувачень у районній прокуратурі Варшави. Вони стосуються періоду, коли колишній міністр транспорту Польщі керував Державною службою автомобільних доріг України «Укравтодор».
Прокуратура Польщі повідомляє, що затримання є результатом міжнародного розслідування, проведеного спільною групою прокурорів Польщі та України — Центральним антикорупційним бюро та українським антикорупційним бюро (НАБУ).
Двох інших людей заарештовано разом з Новаком. Це колишній командир військової частини «Гром» і підприємець з Гданська.
Нагадаємо, що Новак з 2011 по 2013 рік був міністром транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем'єра Дональда Туска. З жовтня 2016 року він обіймав посаду голови «Укравтодору». Кабмін звільнив його восени 2019 року.
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