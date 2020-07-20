Екс-главу «Укравтодора» Новака затримали за підозрою в корупції, фото — КМУ

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Колишнього голову «Укравтодору» Славоміра Новака затримало Центральне антикорупційне бюро Польщі. Екс-міністра транспорту Польщі підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей.

Затримання провели за результатом спільної операції польських силовиків та НАБУ. Новака підозрюють у корупції, відмиванні грошей та керуванні організованою злочинною групою.

Йому планують висунути шість звинувачень у районній прокуратурі Варшави. Вони стосуються періоду, коли колишній міністр транспорту Польщі керував Державною службою автомобільних доріг України «Укравтодор».

Прокуратура Польщі повідомляє, що затримання є результатом міжнародного розслідування, проведеного спільною групою прокурорів Польщі та України — Центральним антикорупційним бюро та українським антикорупційним бюро (НАБУ).

Двох інших людей заарештовано разом з Новаком. Це колишній командир військової частини «Гром» і підприємець з Гданська.

Нагадаємо, що Новак з 2011 по 2013 рік був міністром транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем'єра Дональда Туска. З жовтня 2016 року він обіймав посаду голови «Укравтодору». Кабмін звільнив його восени 2019 року.