акрон і лідери ЄС не поділили 1,8 трлн євро на саміті, фото — Голос Америки

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Саміт ЄС щодо антикризового коронавірусного фонду триватиме четвертий день. Зустріч лідерів спільноти довелося вдруге подовжити ще на один день. Лідери Євросоюзу від п’ятниці, 17 липня, ділять 1,8 трлн євро допомоги.

Основна лінія конфлікту в Брюсселі пролягла між президентом Франції Еммануелем Макроном і лідерами Нідерландів та Австрії Марком Рютте і Себастіаном Курцом.

Саміт уранці 20 липня перервали, лідери знову зберуться за столом о 16.00, повідомляє DW.

Рютте розповів, що очільники країн ЄС домовилися про план відновлення економіки, але дискусії все ще тривають. Прем'єр Нідерландів повідомив, що у ніч з неділі на понеділок дебати в Брюсселі зайшли настільки далеко, що «часом це не виглядало добре».

Курц назвав перемовини «важкими», а Макрон розкритикував поведінку Рютте і Курца.

Він вдарив об стіл і попередив, що таке ставлення закінчиться погано, — розповів один з учасників делегації Парижу інформагентству AFP.

Макрон провів паралелі між позицією Рютте та діями екс-прем'єра Великої Британії Девіда Кемерона на переговорах про бюджет ЄС. Президент не може вибачити й Курцу, який під час переговорів вийшов з кімнати, щоб відповісти на дзвінок. Згодом Курц театрально зробив переляканий жест і «образився».

Париж опонує на переговорах лідерам так званої «ощадливої четвірки» (Нідерланди, Австрія, Данія і Швеція). Їхні лідери виступають проти виділення 500 млрд євро субсидій із пакету допомоги у 750 млрд. Найбільші донори бюджету ЄС — Німеччина та Франція — нічого не просять на переговорах для своїх країн.

Саміт ЄС вперше за часів коронакризи відбувається не віртуально. На зустрічі заборонені рукостискання, запроваджено масковий режим.