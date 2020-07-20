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Коронавірус в Україні відступає, за добу захворіла 651 особа / Фото: Скрін УП

Коронавірус в Україні відступає, за добу захворіла 651 особа — нові дані МОЗ

20 лип 2020, 09:29
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Коронавірус в Україні станом на ранок 20 липня виявили у 651 особи. Загалом в країні лабораторно підтверджено 59 493 випадки коронавірусної інфекції COVID-19.

Протягом доби зафіксовано 13 нових летальних випадків. За час пандемії загинуло 1498 українців. Одужали — 31 439. Хворіють нині — 26 556 пацієнтів. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.

Окрім цього, під час онлайн-брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав українців не нехтувати елементарними правилами гігієни, а також часто мити руки та носити з собою антисептик.

Коронавірус в Україні відступає, за добу захворіла 651 особа / Фото: Скрін УП

Коронавірус в Україні відступає, за добу захворіла 651 особа

Усього за минулу добу, 19 липня, одужало 560 пацієнтів.


Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок понеділка центр отримав 703 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус в Україні відступає, за добу захворіла 651 особа / Фото: РНБО

Джерело: Ракурс


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