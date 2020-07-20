Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Масштабна пожежа у Затоці спопелила дві бази відпочинку — фото з місця події

Масштабна пожежа у Затоці вщент спопелила дві бази відпочинку (ФОТО)

20 лип 2020, 08:58
999

Пожежа у Затоці, яка сталася у ніч на понеділок, 20 липня, вщент спопелила дві бази відпочинку. Йдеться про споруди на території баз «Граніт» і «Атлантида».

О 3.50 у смт Затока на території бази відпочинку «Граніт» виникла пожежа двох одноповерхових дерев’яних будинків, адміністративної будівлі, металевої споруди для господарчих потреб з розповсюдженням пожежі на два двоповерхових дерев’яних будинки, аптеку бази відпочинку «Атлантида», — інформує прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

О 6.00 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 500 кв. м. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. До гасіння залучалися 24 пожежники.

Масштабна пожежа у Затоці / Фото: ДСНС

Масштабна пожежа у Затоці / Фото: ДСНС

Масштабна пожежа у Затоці вщент спопелила дві бази відпочинку / Фото: "Думська"

Масштабна пожежа у Затоці вщент спопелила дві бази відпочинку / Фото: "Думська"

Масштабна пожежа у Затоці вщент спопелила дві бази відпочинку / Фото: "Думська"

Масштабна пожежа у Затоці вщент спопелила дві бази відпочинку / Фото: "Думська"

Масштабна пожежа у Затоці вщент спопелила дві бази відпочинку / Фото: "Думська"

Масштабна пожежа у Затоці вщент спопелила дві бази відпочинку / Фото: "Думська"


Разом з тим, як інформує місцеве видання «Думська», внаслідок пожежі постраждав відпочивальник 1994 року народження — він отруївся продуктами горіння. Після огляду лікарями чоловік відмовився від госпіталізації.

Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿