Масштабна пожежа у Затоці спопелила дві бази відпочинку — фото з місця події

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Пожежа у Затоці, яка сталася у ніч на понеділок, 20 липня, вщент спопелила дві бази відпочинку. Йдеться про споруди на території баз «Граніт» і «Атлантида».

О 3.50 у смт Затока на території бази відпочинку «Граніт» виникла пожежа двох одноповерхових дерев’яних будинків, адміністративної будівлі, металевої споруди для господарчих потреб з розповсюдженням пожежі на два двоповерхових дерев’яних будинки, аптеку бази відпочинку «Атлантида», — інформує прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

О 6.00 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 500 кв. м. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. До гасіння залучалися 24 пожежники.

Разом з тим, як інформує місцеве видання «Думська», внаслідок пожежі постраждав відпочивальник 1994 року народження — він отруївся продуктами горіння. Після огляду лікарями чоловік відмовився від госпіталізації.

Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.