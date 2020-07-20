Меморіал Павлу Шеремету відкрили на місці вбивства у Києві / Фото: Скрін "Громадське"

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Меморіальну дошку на честь журналіста Павла Шеремета сьогодні, 20 липня, відкрили у центрі Києва — на місці його загибелі. У понеділок минають четверті роковини вбивства Шеремета.

У Києві небайдужі та колеги журналіста прийшли вшанувати його пам’ять. Учасники невеликої акції вимагають знайти справжніх замовників та виконавців вбивства. Рік тому президент Володимир Зеленський закликав генпрокурора, очільників СБУ, МВС та Нацполіції доповісти про перебіг розслідування у справі вбивства журналіста.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року о 7.45 внаслідок вибуху авто. Він їхав на ранковий ефір своєї програми. Ймовірними виконавцями вбивства, за версією слідства, є волонтер Яна Дугарь, медик Юлія Кузьменко і колишній військовослужбовець й музикант Андрій Антоненко. Усі троє відкидають обвинувачення.

Антоненка, Кузьменко й Дугарь правоохоронці затримали у грудні 2019 року. Антоненка слідство називає організатором вбивства Шеремета, Дугарь нібито фотографувала відеокамери напередодні підриву, а Кузьменко — закладала вибухівку під автомобіль. 21 травня 2020 року слідство змінило підозри трьом фігурантам справи. Тепер музикант Андрій «Ріффмастер» перетворився із організатора на виконавця вбивства. Із тексту нової підозри зникли формулювання про «ультранаціоналістичні погляди» і «велич арійської раси». Адвокати «Ріффа» запевняють, що нові звинувачення такі ж абсурдні, як і попередні.