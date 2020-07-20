Мемориал Павлу Шеремету открыли на месте убийства в Киеве / Фото: Скрин "Громадське"

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Ракурс

Мемориальную доску в память о журналисте Павле Шеремете в понедельник, 20 июля, открыли в центре Киева — на месте его гибели. Сегодня четвертая годовщина убийства Шеремета.

В Киеве неравнодушные и коллеги журналиста пришли почтить его память. Участники небольшой акции требуют найти настоящих заказчиков и исполнителей убийства. Год назад президент Владимир Зеленский призвал генпрокурора, руководителей СБУ, МВД и Нацполиции доложить о ходе расследования по делу убийства журналиста.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7.45 в результате взрыва авто. Он ехал на утренний эфир своей программы. Вероятными исполнителями убийства, по версии следствия, являются волонтер Яна Дугарь, медик Юлия Кузьменко и бывший военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко. Все трое отвергают эти обвинения.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь правоохранители задержали в декабре 2019 года. Следствие называет Антоненко организатором убийства Шеремета, Дугарь якобы фотографировала видеокамеры накануне взрыва, а Кузьменко — закладывала взрывчатку под автомобиль. 21 мая 2020 года следствие изменило подозрения трем фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Теперь музыкант Андрей «Риффмастер» превратился из организатора в исполнителя убийства. Из текста нового подозрения исчезли формулировки об «ультранационалистических взглядах» и «величии арийской расы». Адвокаты «Риффа» уверяют, что новые обвинения так же абсурдны, как и предыдущие.