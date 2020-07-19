Свято Перуна в Запоріжжі. Фото: Dmitry Yevdokimov

https://racurs.ua/ua/n141335-20-lypnya-svyato-peruna-ta-den-torta.html

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20 липня у всьому світі відзначають міжнародний День шахів. Свято проводиться за рішенням Всесвітньої шахової федерації, заснованої в 1924 році. У Міжнародний день шахів у шахових клубах проводяться турніри та розважальні заходи.

Також цього дня на планеті святкують День торта. Цей день присвячений дружбі і миру між людьми, країнами, народами. Свято проходить під девізом «Я прийду до тебе з тортом».

В Сполучених Штатах Америки 20 липня відзначають День льодяників на паличці і День печива з передбаченнями. Крім того, у Колумбії завтра відзначають День незалежності.

За церковним календарем віряни 20 липня вшановують пам’ять преподобного Фоми та Малеїна. Також щороку 20 липня відзначають День Перуна — свято старих слов’ян, присвячене повелителю грози. В цей день прийнято розпалювати вогнище біля води, веселитися, молитися під старими дубами.

Прикмети на 20 липня:

Побачити веселку вранці — до дощу, ввечері — до сонячної погоди.

Якщо окурити будинок димом дубового листя — в ньому не буде пожежі.

Цей день в історії:

1917 рік — зареєстрована торгова марка BMW.

1924 рік — засновано Міжнародну шахову федерацію.

1944 рік — заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот.

1969 рік — американський космічний корабель «Аполлон-11» здійснив першу в історії посадку на Місяць.

Іменини 20 липня відзначають Герман, Євдокія та Хома.

Нагадаємо, 19 липня в світі відзначають Всесвітній день фотографа, а православна церква вшановує пам’ять преподобного Сисоя Великого.