Всесвітній день фотографа та Сисоїв день — 19 липня свято

https://racurs.ua/ua/n141310-19-lypnya-vidznachaut-vsesvitniy-den-fotografa-ta-sysoyiv-den.html

Ракурс

19 липня — 200-й день року (201-й у високосні роки) в григоріанському календарі. До кінця року залишається 165 днів.

Церква цього дня вшановує пам’ять преподобного Сисоя Великого — християнського святого, ченця-аскета, послідовника преподобного Антонія Великого. Шістдесят років провів Сисой в Єгипетській пустелі.

Загалом цей день не мав особливих звичаїв. Люди намагалися продовжувати свою щоденну роботу в полі, збирали овочі та готувалися до збирання зернових культур. 19 липня треба було завершити усі польові роботи, оскільки попереду були дощі, і важливо встигнути закінчити все до настання негоди. Вважалося, що на Сисоя роса набувала особливої цілющої сили. Тому селяни вранці 19 липня обов’язково мусили пройти по ній босоніж і, по можливості, провести худобу. Люди вірили, що таким чином вдасться позбутися хвороб і поліпшити власне здоров’я. У цей день також зазвичай варили варення з чорної смородини.

19 липня день ангела відзначають: Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Архип, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір,

Свята та дні пам’яті 19 липня

Всесвітній день фотографа (World Photography Day);

Вардавар у Вірменії — вірменське свято на честь християнського свята Преображення Господнього (воно відоме своїм звичаєм взаємного обливання водою);

День пшениці в Туркменістані — свято зерна, яке відзначається в третю неділю липня;

День Незалежності Лаосу;

День коктейлю «Дайкірі» в США;

Народні прикмети 19 липня

Якщо вранці пройтися босоніж по росі, то весь рік здоровим будеш;

Місяць на небі добре проглядається — буде багатий урожай;

Місяць 19 липня здається зеленуватим — прикмета того, що в найближчі дні почнуться дощі;

Місяць здається 19 липня великим і туманним — можливо похолодання;

Блискучий і білий місяць — буде холодна погода без опадів;

Хмари пожовкли 19 липня — чекай дощу;

Мокрина мокра — і осінь мокра;

У липні день одбуває, а спека прибуває;

Літо пролежиш взимку до сусідів побіжиш;

Сім на стозі, а один на возі.

Червоне небо передвіщає гарний ранок;

Золотиста вечірня зоря на безхмарному небі — це означає, що утримається добра погода.

Якщо кроти нарили високі купини, то буде тепла і ясна погода.

19 липня в історії

1650 — османський посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз з Богданом Хмельницьким;

1822 — французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію;

1870 — почалася французько-прусська війна;

1900 — відкрилося Паризьке метро;

1959 — початок арештів членів Українського Національного Комітету — дисидентської підпільної організації, що діяла у 1957−1962 роках;

1969 — Індіра Ганді віддала розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків;

1980 — у Москві відкрились XXII Олімпійські ігри, які бойкотували багато країн світу.

Цього дня народилися: