Всемирный день фотографа и Сысоев день — 19 июля праздник

https://racurs.ua/n141310-19-iulya-otmechaetsya-vsemirnyy-den-fotografa-i-sysoev-den.html

Ракурс

19 июля — 200-й день года (201-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 165 дней.

Церковь в этот день чтит память преподобного Сысоя Великого — христианского святого, монаха-аскета, последователя преподобного Антония Великого. Шестьдесят лет провел Сысой в Египетской пустыне.

Этот день не имеет каких-то особых обычаев. В древности люди пытались продолжать свой ежедневный труд в поле, собирали овощи и готовились к уборке зерновых культур. 19 июля надо было завершить все полевые работы, поскольку впереди были дожди, и важно было успеть закончить все до наступления непогоды. Считалось, что на Сысоя роса приобретала особую целебную силу. Поэтому крестьяне утром 19 июля обязательно должны были пройти по ней босиком и, по возможности, провести скот. Люди верили, что таким образом удастся избавиться от болезней и улучшить собственное здоровье. В этот день также обычно варили варенье из черной смородины.

19 июля день ангела отмечают: Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Федор,

Праздники и дни памяти 19 июля

Всемирный день фотографа (World Photography Day);

Вардавар в Армении — армянский праздник в честь христианского праздника Преображения Господня (он известен традицией обливания водой);

День пшеницы в Туркменистане — праздник зерна, который отмечается в третье воскресенье июля;

День Независимости Лаоса;

День коктейля «Дайкири» в США;

Народные приметы на 19 июля:

Если утром пройтись босиком по росе, то весь год здоровым будешь;

Луна на небе хорошо просматривается — будет богатый урожай;

Луна 19 июля кажется зеленоватой — примета того, что в ближайшие дни начнутся дожди;

Луна кажется большой и туманной — возможно похолодание;

Блестящая и белая Луна — будет холодная погода без осадков;

Облака пожелтели 19 июля — жди дождя;

Мокрина мокрая — и осень мокрая;

В июле день уменьшается, а жара увеличивается;

Лето пролежишь — зимой к соседям побежишь;

Семь на стоге, а один на телеге.

Красное небо предвещает хорошее утро;

Золотистая вечерняя заря на безоблачном небе — это значит, что сохранится хорошая погода.

Если кроты нарыли высокие кочки, то будет теплая и ясная погода.

19 июля в истории

1650 — османский посол Осман-ага в Чигирине заключил военный союз с Богданом Хмельницким;

1822 — французский ученый Жозеф Ньепс создал первую в мире фотографию;

1870 — началась франко-прусская война;

1900 — открылось Парижское метро;

1959 — начало арестов членов Украинского Национального Комитета — диссидентской подпольной организации, действовавшей в 1957—1962 годах;

1969 — Индира Ганди отдала распоряжение о национализации 14 крупнейших индийских банков;

1980 — в Москве открылись XXII Олимпийские игры, которые бойкотировали многие страны мира.

В этот день родились: