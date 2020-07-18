Заявления Саакашвили о революционной реформе суда оценила Данишевская — Верховный суд

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Глава Верховного суда Валентина Данишевская прокомментировала заявления главы исполкома Национального совета реформ Михаила Саакашвили о фундаментальной концепции революционной судебной реформы. Данишевская оценила, можно ли считать рациональной инициативу о включении в Верховный суд судей-иностранцев.

Помимо лозунгов о радикальных революционных изменениях, мы, собственно говоря, ничего конкретного не слышим. Говорят о создании идеальной системы, которая будет идеально работать. И идет борьба за то, кто будет назначать этих идеальных судей. Что касается судебной системы в Грузии. Мы всегда радуемся успехам своих коллег в других странах. Однако, кажется, что от приговора грузинских судов сам Саакашвили был не в восторге, — напомнила глава ВС в интервью «Интерфакс-Украина».

Данишевская также заявила об отсутствии какого-либо диалога судейского корпуса с Нацсоветом реформ Саакашвили.

Даже никаких попыток коммуникации не было. Если будут идеи, предложения рассмотрения тех или иных проблемных вопросов — сразу откликнемся, потому что мы первые, кто заинтересован в улучшении правосудия, — резюмировала судья.

Напомним, по словам Саакашвили, президент Владимир Зеленский поручил до следующего заседания Нацсовета реформ подготовить фундаментальную концепцию революционной судебной реформы. Саакашвили заверил, что Зеленский в этом вопросе настроен «очень радикально». После этого Совет судей выразил возмущение заявлениями Саакашвили.