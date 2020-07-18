Заяви Саакашвілі про революційну реформу суду оцінила Данішевська

https://racurs.ua/ua/n141309-zayavy-saakashvili-pro-revoluciynu-reformu-sudu-ocinyla-danishevska.html

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Глава Верховного суду Валентина Данішевська прокоментувала заяви очільника виконкому Національної ради реформ Михайла Саакашвілі щодо фундаментальної концепції революційної судової реформи. Данішевська оцінила, чи можна вважати раціональною ініціативу включення до Верховного суду суддів-іноземців.

Окрім гасел про радикальні революційні зміни, ми, власне кажучи, нічого конкретного не чуємо. Кажуть про створення ідеальної системи, яка буде ідеально працювати. І триває боротьба за те, хто буде призначати цих ідеальних суддів. Що стосується судової системи в Грузії. Ми завжди радіємо успіхам своїх колег в інших країнах. Однак, здається, що від вироку грузинських судів щодо Саакашвілі сам Саакашвілі не був у захваті, — нагадала глава ВС інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Данішевська також заявила про відсутність будь-якого діалогу Нацради реформ Саакашвілі з суддівським корпусом.

Навіть жодних спроб комунікації не було. Якщо будуть ідеї, пропозиції розгляду тих чи інших проблемних питань — відразу відгукнемося, тому що ми перші, хто зацікавлений в покращенні правосуддя, — резюмувала суддя.

Нагадаємо, за словами Саакашвілі, президент Володимир Зеленський доручив до наступного засідання Нацради реформ підготувати фундаментальну концепцію революційної судової реформи. Саакашвілі запевнив, що Зеленський у цьому питанні налаштований «вкрай радикально». Після цього Рада суддів висловила обурення заявами Саакашвілі.