Праздник Перуна в Запорожье. Фото: Dmitry Yevdokimov

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20 июля во всем мире отмечают международный День шахмат. Праздник проводится по решению Всемирной шахматной федерации, основанной в 1924 году. В Международный день шахмат в шахматных клубах проводятся турниры и развлекательные мероприятия.

Также в этот день на планете празднуют День торта. Этот день посвящен дружбе и миру между людьми, странами, народами. Праздник проходит под девизом «Я приду к тебе с тортом».

В Соединенных Штатах Америки 20 июля отмечают День леденцов на палочке и День печенья с предсказаниями. Кроме того, в Колумбии завтра отмечают День независимости.

По церковному календарю верующие 20 июля чтят память преподобного Фомы Малеина. Также каждый год 20 июля отмечают День Перуна — праздник старых славян, посвященный повелителю грозы. В этот день принято разжигать костер у воды, веселиться, молиться под старыми дубами.

Приметы на 20 июля:

Увидеть радугу утром — к дождю, вечером — к солнечной погоде.

Если окурить дом дымом дубовых листьев — в нем не будет пожара.

Этот день в истории:

1917 год — зарегистрированная торговая марка BMW.

1924 год — основана Международная шахматная федерация.

1944 год — заговор германского сопротивления с целью убить Гитлера и совершить государственный переворот.

1969 год — американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну.

Именины 20 июля отмечают Герман, Евдокия и Фома.

Напомним, 19 июля в мире отмечают Всемирный день фотографа, а православная церковь чтит память преподобного Сисоя Великого.