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Праздник Перуна в Запорожье. Фото: Dmitry Yevdokimov
20 июля праздник Перуна и День тортаhttps://racurs.ua/n141335-20-iulya-prazdnik-peruna-i-den-torta.htmlРакурс
20 июля во всем мире отмечают международный День шахмат. Праздник проводится по решению Всемирной шахматной федерации, основанной в 1924 году. В Международный день шахмат в шахматных клубах проводятся турниры и развлекательные мероприятия.
Также в этот день на планете празднуют День торта. Этот день посвящен дружбе и миру между людьми, странами, народами. Праздник проходит под девизом «Я приду к тебе с тортом».
В Соединенных Штатах Америки 20 июля отмечают День леденцов на палочке и День печенья с предсказаниями. Кроме того, в Колумбии завтра отмечают День независимости.
По церковному календарю верующие 20 июля чтят память преподобного Фомы Малеина. Также каждый год 20 июля отмечают День Перуна — праздник старых славян, посвященный повелителю грозы. В этот день принято разжигать костер у воды, веселиться, молиться под старыми дубами.
Приметы на 20 июля:
- Увидеть радугу утром — к дождю, вечером — к солнечной погоде.
- Если окурить дом дымом дубовых листьев — в нем не будет пожара.
Этот день в истории:
- 1917 год — зарегистрированная торговая марка BMW.
- 1924 год — основана Международная шахматная федерация.
- 1944 год — заговор германского сопротивления с целью убить Гитлера и совершить государственный переворот.
- 1969 год — американский космический корабль «Аполлон-11» совершил первую в истории посадку на Луну.
Именины 20 июля отмечают Герман, Евдокия и Фома.
Напомним, 19 июля в мире отмечают Всемирный день фотографа, а православная церковь чтит память преподобного Сисоя Великого.
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