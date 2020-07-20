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Ракурс
Крупный пожар в Затоке испепелил две базы отдыха — фото с места происшествия

Крупный пожар в Затоке испепелил две базы отдыха (ФОТО)

20 июл 2020, 08:58
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Пожар в Затоке, который вспыхнул в ночь на понедельник, 20 июля, полностью испепелил две базы отдыха. Речь идет о сооружениях на территории баз «Гранит» и «Атлантида».

В 3.50 в пгт Затока на территории базы отдыха «Гранит» возник пожар в двух одноэтажных деревянных домах, административном здании, металлическом сооружении для хозяйственных нужд с распространением пожара на два двухэтажных деревянных дома и аптеку базы отдыха «Атлантида», — информирует пресс -служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В 6.00 пожарные ликвидировали возгорание на площади 500 кв. м. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. К тушению привлекались 24 пожарные.

Масштабна пожежа у Затоці / Фото: ДСНС

Масштабна пожежа у Затоці / Фото: ДСНС

Масштабна пожежа у Затоці вщент спопелила дві бази відпочинку / Фото: "Думська"

Масштабна пожежа у Затоці вщент спопелила дві бази відпочинку / Фото: "Думська"

Масштабна пожежа у Затоці вщент спопелила дві бази відпочинку / Фото: "Думська"

Масштабна пожежа у Затоці вщент спопелила дві бази відпочинку / Фото: "Думська"

Масштабна пожежа у Затоці вщент спопелила дві бази відпочинку / Фото: "Думська"

Масштабна пожежа у Затоці вщент спопелила дві бази відпочинку / Фото: "Думська"


Вместе с тем, как информирует местное издание «Думская», в результате пожара пострадал отдыхающий 1994 года рождения — он отравился продуктами горения. После осмотра врачами мужчина отказался от госпитализации.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Источник: Ракурс


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