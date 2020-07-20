Коронавирус в Украине отступает, за сутки заболел 651 человек — новые данные Минздрава

https://racurs.ua/n141338-koronavirus-v-ukraine-otstupaet-za-sutki-zabolel-651-chelovek-novye-dannye-minzdrava.html

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 20 июля обнаружили у 651 человека. В целом по стране лабораторно подтверждено 59493 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

В течение суток зафиксировано 13 новых летальных случаев. За время пандемии погибло 1498 украинцев. Выздоровели — 31 439. Болеют сейчас — 26 556 пациентов. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавирусной болезни.

Кроме этого, во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов призвал украинцев не пренебрегать элементарными правилами гигиены, а также часто мыть руки и носить с собой антисептик.

Всего за минувшие сутки, 19 июля, выписаны 560 пациентов.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро понедельника центр получил 703 сообщение о подозрении на COVID-19.