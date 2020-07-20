«Ударил кулаком по столу»: Макрон и лидеры ЕС не поделили 1,8 трлн евро на саммите, фото — Голос Америки

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Саммит ЕС по антикризисному коронавирусному фонду продлится четвертый день. Встречу лидеров сообщества пришлось второй раз продлить еще на один день. Лидеры Евросоюза с пятницы, 17 июля, делят 1,8 трлн евро помощи.

Основная линия конфликта в Брюсселе пролегла между президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидерами Нидерландов и Австрии Марком Рютте и Себастианом Курцем.

Саммит утром 20 июля прервали, лидеры снова соберутся в 16.00, сообщает DW.

Рютте рассказал, что руководители стран ЕС договорились о плане восстановления экономики, но дискуссии все еще продолжаются. Премьер Нидерландов сообщил, что в ночь с воскресенья на понедельник дебаты в Брюсселе зашли настолько далеко, что «иногда это не выглядело хорошо».

Курц назвал переговоры «тяжелыми», а Макрон раскритиковал поведение Рютте и Курца.

Он ударил об стол и предупредил, что такое отношение закончится плохо, — рассказал один из участников делегации Парижа информагентству AFP.

Макрон провел параллели между позицией Рютте и действиями экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона на переговорах о бюджете ЕС. Президент рассказал, что Курц во время переговоров вышел из комнаты, чтобы ответить на звонок. Впоследствии Курц театрально «обиделся».

Париж оппонирует на переговорах лидерам так называемой «экономной четверки» (Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция). Их лидеры выступают против выделения 500 млрд евро субсидий из пакета помощи в 750 млрд. Самые большие доноры бюджета ЕС — Германия и Франция — ничего не просят на переговорах для своих стран.

Саммит ЕС впервые за время коронакризиса проходит не виртуально. На встрече запрещены рукопожатия, введен масочный режим.