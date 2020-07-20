Задержали экс-главу «Укравтодора» Новака, фото — Кабмин

https://racurs.ua/n141340-zaderjali-eks-glavu-ukravtodora-novaka-pochemu-ego-podozrevaut-v-korrupcii.html

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Бывшего главу «Укравтодора» Славомира Новака задержало Центральное антикоррупционное бюро Польши. Экс-министра транспорта Польши подозревают в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег.

Задержание провели по результатам совместной операции польских силовиков и НАБУ. Новака подозревают в коррупции, отмывании денег и управлении организованной преступной группой.

Ему планируют выдвинуть шесть обвинений в районной прокуратуре Варшавы. Они касаются периода, когда бывший министр транспорта Польши руководил Государственной службой автомобильных дорог Украины «Укравтодор».

Прокуратура Польши сообщает, что задержание является результатом международного расследования, проведенного совместной группой прокуроров Польши и Украины — Центральным антикоррупционным бюро и украинским Антикоррупционным бюро (НАБУ).

Задержаны и двое других подозреваемых: бывший командир воинской части «Гром» и предприниматель из Гданьска.

Напомним, что Новак с 2011 по 2013 год был министром транспорта, строительства и морского хозяйства Польши в правительстве премьера Дональда Туска. С октября 2016 года он занимал должность председателя «Укравтодора». Кабмин уволил его осенью 2019 года.